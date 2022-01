Chi saranno i nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi che prenderanno il posto del terzetto composto da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi?

Al momento non c’è nessuna firma, ma gli autori avrebbero messo gli occhi su due volti che in passato hanno avuto a che fare con L’Isola dei Famosi: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A fare questi nomi è stato TvBlog che ha parlato di “qualche certezza anche se niente di ufficiale”.

Nicola Savino ha condotto il reality nel 2012 in quella che è stata a tutti gli effetti l’ultima Isola dei Famosi andata in onda su Rai2. Vladimir Luxuria, invece, ha già collaborato tre volte col reality. La prima volta nel 2008 partecipando in qualità di concorrente (uscendone vincitrice davanti a Belen Rodriguez), poi è tornata nel 2012 ricoprendo il ruolo di inviata in Honduras (proprio nell’edizione condotta da Savino) ed infine è tornata nel 2017 come opinionista di Alessia Marcuzzi.

Ilary Blasi, quindi, riformerebbe la storica coppia che ha condotto 10 anni fa la prima ed unica edizione All Star con Cristiano Malgioglio, Valeria Marini, Carmen Russo, Aida Yespica, Enzo Paolo Turchi e Antonella Elia nel cast.

Due teste pensanti che hanno davvero opinioni e che potrebbero regalare al programma interessanti punti di vista. I due hanno anche collaborato per la prima puntata di Back To School.

L’Isola dei Famosi 2022 | La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi

Alessia Fabiani, attrice | Casa Chi

Jedà, fidanzato di | Oggi

Andrea Casalino, modello | TvCircle

Nicola Vivarelli, ex Uomini e Donne | RTL 102.5

Pago, cantante | NuovoTv

Antonella Fiordelisi, influencer | RTL 102.5

Dayane Mello, modella | Oggi

Gianmarco Onestini, ex Grande Fratello | Casa Chi

Luca Onestini, ex Uomini e Donne | Casa Chi

Lorenzo Amoruso, ex calciatore | Casa Chi