Dopo sei mesi di GF Vip Tommaso Zorzi non solo è diventato opinionista de L’Isola dei Famosi, ma conduce anche un programma tutto suo, Il Punto Z. E proprio nel suo show Iva Zanicchi ieri sera ha proposto al collega di sbarcare in Honduras per risollevare gli ascolti del reality (che sono scesi al 17% di share).

“Io propongo alla direzione Mediaset a ai vertici di mandare almeno una settimana Zorzi sull’Isola dei Famosi. Vai che tiri su gli ascolti. Io l’ho già buttata lì. Ma sai che se vai tu sull’isola ti diverti e li strapazzi tutti. Io lavoro ai fianchi di Ilary e Cenci e dei capi. Tu non sai niente, non dire niente a nessuno ed io da domani comincio a buttare l’amo”.

A sorpresa Zorzi non ha rifiutato, anzi, ha dichiarato che potrebbe anche andare una settimana a Cayo Cochinos: “Non dirlo che magari ti ascoltano. Magari una settimana. Dato che adesso entra un mio carissimo amico Ignazio Moser e sapendo che c’è lui potrei andare”.

La vedo molto dura che Tommaso entri in gioco anche solo come guest star, ma perché in tempi di Covid dovrebbe fare la quarantena in Honduras e al ritorno in Italia, lasciando scoperto il posto di opinionista.

Iva Zanicchi e i voti ai naufraghi de L’Isola dei Famosi.

“Gilles Rocca? Noo, gli do 2. Fariba? 8. Francesca Lodo? Chi la sarda? C’è mio marito sardo che stravede per lei, mi è piaciuta così e così però 8. Valentina Persia ha perso punti ma prende un 6. Ubaldo, io sono per lui, do un bel 10, mi diverte e lo adoro. Akash? Cosa c’entra Akash? Lui è uscito! Lo sai che l’ho un po’ rivalutato nello studio, non è male affatto. Gli diamo la sufficienza. Ciufoli? Gli voglio bene, lo conosco da sempre. Roberto ha una certa età, mi aspettavo un po’ di più da lui. Sarà che è un uomo grande. Forse trovarsi in mezzo ai ragazzotti è a disagio ma comunque 7 glielo do volentieri. Direi che è abbastanza saggio. Vera Gemma un personaggio controverso. Io a volte l’ho amata e altre detestata, ma sicuramente è una grande perdita per l’Isola ma alla fine mi piaceva moltissimo e me ne dispiaccio perché abbiamo perso una pedina molto importante. Poi non ci sarà in studio Jeda, bisognerà invitarlo comunque, è un cartone animato”.

Quando arriva il giorno del pasto libero durante la dieta #IlPuntoZ pic.twitter.com/6QORmHhVqV — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 28, 2021