Il cast de L’Isola dei Famosi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere chiuso e l’ultimo nome che sono in grado di anticiparvi in esclusiva che partirà per l’Honduras è quello di Gilles Rocca, attore e vincitore di Ballando con le Stelle noto ai più per essere il bonazzo che lavorava nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020 durante l’affaire Bugo e Morgan.

Gilles Rocca si aggiunge così al cast dei naufraghi ufficiale: il modello Akash Kumar, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, il pugile Clemente Russo, l’ex gieffina Daniela Martani, la conduttrice Elisa Isoardi, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, il visconte modaiolo Ferdinando Guglielmotti, l’ex calciatore Paul Gascoigne, il cromatologo dei programmi di Piero Chiambretti, Ubaldo Lanzo, la comica Valentina Persia e la figlia d’arte Vera Gemma.

All’appello ora – considerando che sono quindici i nomi svelati dei sedici annunciati – ne mancherebbe ancora uno che probabilmente sarà una donna, dato che il cast maschile ha già otto nomi, mentre quello femminile solo sette.

L’Isola dei Famosi, il cast ufficiale

Akash Kumar

Angela Melillo

Awed

Brando Giorgi

Carolina Stramare

Clemente Russo

Daniela Martani

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Ferdinando Guglielmotti

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma

?

Ilary Blasi parla del nuovo cast

Via Tv Sorrisi & Canzoni, la Basi ha così parlato del nuovo cast.

“Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia”.

Che ne pensate?