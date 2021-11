Mancano ancora quattro mesi alla partenza della nuova Isola dei Famosi, ma la macchina del reality ha già acceso i motori. La conduzione della nuova edizione era in forse e sono circolati dei rumor che volevano Barbara d’Urso al timone del programma, ma alla fine tornerà Ilary Blasi. E ora arriva un’altra conferma inaspettata, quella che riguarda l’inviato. Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi ha rivelato che vedremo ancora Massimiliano Rosolino in diretta dall’Honduras. Cambiano invece gli opinionisti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi non torneranno degli studi de L’Isola dei Famosi.

Dobbiamo svelarvi un segreto 🙊: Massimiliano Rosolino è l’inviato ufficiale dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/uiKFoEfgmm — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 24, 2021

Isola dei Famosi: “Torna Ilary Blasi”.

“In questi giorni stanno andando avanti i casting per la scelta dei primi naufraghi. Non ci sarà Elettra Lamborghini, nemmeno Iva Zanicchi e probabilmente non vedremo anche Tommaso Zorzi, perché è passato a Real Time con Drag Race Italia. Confermatissima Ilary Blasi, ma dopo dei tentennamenti che lei stessa aveva avuto, però in questo reality si diverte e l’Isola dei Famosi la sente sua. E posso dire che è confermato anche – nonostante i punti interrogativi dell’inizio – Massimiliano Rosolino. Sarà lui l’inviato della nuova edizione. Lo testimonia un pranzo che Ilary e Massimiliano hanno fatto a Roma qualche sera fa. Non ci siamo incrociati per poco vi svelo”.

Nulla da dire su Ilary, ma Rosolino? Tanto educato, carino e per bene, ma forse sarebbe stato meglio provare qualcuno con più pepe. Prepariamoci alle sue spiegazioni dei giochi…

Valentina che fa Massimiliano livello altissimo di puntata✈️✈️✈️ #Isola pic.twitter.com/0JNbBSSvDn — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2021

La moglie di Aldo Montano nel cast?