A L’Isola dei Famosi continueranno ad entrare naufraghe nel corso delle prossime settimane. A svelarlo è stato il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, che nei giorni scorsi aveva parlato anche dell’attrice Emanuela Tittocchia e della pattinatrice Carolina Kostner.

E se una Kostner è davvero entrata in gioco (ma si tratta della sciatrice olimpionica Isolde, non della pattinatrice Carolina), la Tittocchia potrebbe entrare nel corso della prossima settimana insieme ad un’altra bellissima: l’ex meteorina del Tg4, Manuela Ferrera.

Ora prezzemolina tv ed ex fiamma di Higuain, la Ferrera avrebbe in comune con Emanuela Tittocchia anche un flirt del passato, come rivelato da Riccardo Signoretti su Instagram: “Fatti valere [Manuela, ndr] e non fare arrabbiare la Tittocchia per il vostro ex in comune!“.

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”.

Le prossime naufraghe saranno quindi Manuela ed Emanuela? Già mi immagino Ilary Blasi che farà confusione con i nomi e non si capirà niente.