L’Isola dei Famosi tornerà a marzo 2022 con una nuova edizione, ancora una volta affidata a Ilary Blasi dopo le otto condotte da Simona Ventura, una da Nicola Savino e cinque da Alessia Marcuzzi.

Ilary Blasi confermata alla conduzione de L’Isola dei Famosi, ecco chi altro ci sarà * https://t.co/NRItuXZuHe #Isola https://t.co/FmEWi9CYlu — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 18, 2021

Ovviamente la produzione si è già messa all’opera per formare il nuovo cast ed il primo nome, anticipato da Gabriele Parpiglia, è stato quello di Olga Plachina, atleta olimpica russa celebre nel nostro paese per essere la compagna di Aldo Montano. La signora Montano si sarebbe detta entusiasta di partecipare al reality, ma fra il dire ed il fare c’è ovviamente di mezzo il mare. Quello dell’Honduras.

Oltre Olga il settimanale Oggi ha rivelato anche altri tre nomi che sarebbero stati contattati dalla produzione de L’Isola dei Famosi. Il primo è quello di Loredana Lecciso che tornerebbe così nel luogo del delitto dopo aver partecipato alla settima edizione, mentre il secondo è quello di sua figlia Jasmine Carrisi. Nomi che a mio avviso non vedremo mai a spaccare i cocchi dato che sia Loredana che Jasmine hanno rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. E si sa, un conto è bivaccare su un divano a Cinecittà, un conto è defecare in un secchio accovacciati fra le frasche. La differenza c’è.

L’ultimo nome, il più papabile, è quello di Luigi Oliva, ex di Pamela Prati. Nome che era uscito anche per la scorsa edizione, ma che alla fine non è stato preso. Certo, un ex di Pamela Prati a tre anni di distanza dal caso di Mark Caltagirone, non ha granché senso.

Isola dei Famosi, i papabili naufraghi della prossima edizione

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi