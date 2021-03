L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di una settimana e già online è impazzato il toto-cachet dei protagonisti in studio, ovvero della conduttrice Ilary Blasi col terzetto di opinionisti composto Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan la più pagata sarebbe (ovviamente) la padrona di casa che percepirebbe circa 50 mila euro a puntata (ovvero 100 mila euro a settimana) e poco importa se Vera Gemma la chiama ‘Eva’ e se ad una certa si toglie gli orecchini perché non vede l’ora di mettersi il pigiama per andare a dormire, perché l’amiamo proprio per questo.



Quella de L’Isola dei Famosi è per Ilary Blasi una promozione in piena regola, perché il suo cachet sarebbe raddoppiato rispetto a quando conduceva il Grande Fratello Vip e guadagnava “solo” 25 mila euro a puntata.

Con 20 puntate in listino a 50 mila euro l’una, a fine reality la conduttrice verserebbe nel proprio conto corrente ben 1 milione di euro.

Isola dei Famosi, quanto guadagnano gli opinionisti

A parlare del cachet degli opinionisti c’ha invece pensato Blasting News ripreso immediatamente da Il Messaggero, che ha sottolineato come Tommaso Zorzi sia quello più pagato (nonostante non sappiamo la cifra esatta, ma potrebbe ammontare a circa 30 mila euro a puntata).

Al secondo posto Elettra Lamborghini con 25 mila euro a puntata, seguita da Iva Zanicchi che – nonostante sia la più famosa – intascherebbe solo 20 mila euro a puntata.

Calcolatrice alla mano, i tre opinionisti a fine reality guadagnerebbero 600 mila euro Tommaso Zorzi, 500 mila euro Elettra Lamborghini e 400 mila euro Iva Zanicchi.

Cifre ipotetiche mai confermate né da Mediaset, né dai diretti interessati, ma nel dubbio stica, mi candido come portaborsetta della Zanicchi. Dove posso mandare il curriculum?