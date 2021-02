Il cast de L’Isola dei Famosi è sempre in work in progress e TvBlog questa mattina ha cercato di tirare un po’ le fila dei molteplici nomi trapelati online, specificando come il nome di Massimiliano Rosolino non faccia parte del cast dei naufraghi, come inizialmente creduto.

L’ex campione olimpico svolgerà infatti il ruolo di inviato in Honduras (ereditando così il posto lasciato vacante da Alvin), vincendo l’ultima selezione contro Elenoire Casalegno, anche lei in lizza per il posto.

Sul fronte opinionisti, invece, TvBlog conferma la presenza di tre poltrone: in una ci sarà Iva Zanicchi, in un’altra Elettra Lamborghini (l’accordo fra lei e Mediaset si è finalmente concluso), mentre la terza sembrerebbe essere lasciata libera per l’ipotesi eventuale di Tommaso Zorzi, che dovrà decidere il da farsi al termine del Grande Fratello Vip.

Confermata invece l’assenza di Amedeo Goria nonostante l’accordo pattuito, dato che non avrebbe superato le rigidissime visite mediche imposte dalla produzione a tutti i naufraghi che partiranno per l’Honduras il prossimo 24 febbraio, per poi fare la dovuta quarantena in previsione dello sbarco sull’Isola.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi si sbottona: “16 concorrenti, un ritorno alle origini”

A circa un mese dal suo debutto, la conduttrice si è un po’ sbottonata su Tv Sorrisi & Canzoni lasciando però molta suspance:

“Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”.

Sui nomi dei naufraghi non si sbilancia, ma assicura: