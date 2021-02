Ecco chi sono i due naufraghi che sbarcheranno in Honduras.

L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 con Ilary Blasi da venerdì 12 marzo ed è ormai notizia certa che – nonostante avessero firmato il contratto – non partiranno per l’Honduras né Giovanni Ciacci, né Amedeo Goria, dato che entrambi non avrebbero superato alcuni esami medici.

Quest’anno, infatti, al contrario delle scorse edizioni, gli esami medici per poter partecipare al reality show devono essere perfetti. Il giornalista sportivo, ad esempio, nonostante goda di ottima salute, non è potuto partire perché gli sono state trovate delle extra sistole al cuore.

Chi prenderà il posto di Ciacci e Goria? A fare i nomi dei due nuovi naufraghi è stato il portale TvBlog ed entrambi sono meh.

I novelli naufraghi sarebbero l’ex gieffina Daniela Martani e lo YouTuber Awed, alias Simone Paciello.

“Fra i concorrenti dell’ultima ora che si sono aggiunti al cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi siamo in grado di aggiungerne un paio. Il primo nome è una vecchia conoscenza dei reality show di Canale 5 avendo partecipato all’edizione numero nove del Grande fratello, ovvero Daniela Martani. L’ex hostess della compagnia di bandiera dunque tornerà a partecipare ad un reality, anche se stavolta certamente più complicato e faticoso rispetto a quello che la vide fra i protagonisti qualche anno fa. Il secondo nome è quello di uno degli youtuber più amati del nostro paese ovvero Simone Paciello, in arte Awed. Con quasi due milioni di iscritti sul suo canale e con all’attivo anche un libro scritto nel 2017 dal titolo “Penso ma non lo penso“, Paciello ha anche realizzato due singoli insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose dal titolo “Scusate il disagio” e “Ho anche dei difetti”.”

Daniela Martani, vegana e animalista convinta, durerà a L’Isola dei Famosi meno di Flavia Vento al Grande Fratello Vip (dove ha resistito 24 ore) considerando che sarà contraria alla pesca.

Awed, che al momento conduce il GF Vip Party, non lo conosco, quindi non mi esprimo.