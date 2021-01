A L’Isola dei Famosi sbarcherà anche Patrizia Rossetti, parola di TvBlog.

Dopo aver confermato i nomi di Asia Argento, Brando Giorgi, Vera Gemma ed Eleonora Giorgi, il noto portale televisivo ha svelato un altro nome, quello della conduttrice Patrizia Rossetti.

La rossa toscana in passato ha già partecipato a La Fattoria (nel 2005) ed a Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta uscendone vincitrice (nel 2018) e questo per lei sarebbe il terzo reality show.

Vi segnalo però che L’Isola dei Famosi è per lei il “piano B”, dato che ha tentato di entrare in entrambe le edizioni del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, venendo però purtroppo sempre scartata. E dico purtroppo perché la Rossetti è un bel tipetto.

Ecco cosa aveva dichiarato ad inizio del 2020:

“Ammetto che le possibilità di entrare al Grande Fratello Vip ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto. Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone. Innamorarmi nella casa? Potrei incontrare al massimo un toyboy e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”.

L’Isola dei Famosi, i rumor sul cast

Fra gossip, rumor e smentite, questi dovrebbero essere i nomi più accreditati al naufragio: Asia Argento, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Patrizia Rossetti, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.