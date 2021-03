L’Isola dei Famosi terminerà il prossimo 7 giugno e come rivelato via Instagram dal direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, nel corso delle prossime settimane entreranno in gioco altri “4 o 5 naufraghi”.

La prima dovrebbe essere Emanuela Tittocchia (le visite mediche decisive le ha domani), attrice teatrale e storico volto di CentoVetrine, che in passato ha preso parte anche a La Talpa. Da anni è opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Isola dei Famosi, anticipazioni nuova puntata

Ma le anticipazioni non sono finite: nella puntata di stasera Ilary Blasi annuncerà lo scioglimento di Parasite Island e l’entrata in gioco di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nei gruppi di Burinos e dei Rafinados.

Inoltre, chi sarà eliminato dal televoto si scontrerà in un altro televoto lampo con l’eliminato della scorsa puntata (Brando Giorgi) e solo uno resterà in gioco, mentre l’altro sarà costretto a ritornare in Italia. Infine scopriremo se Paul Gascoigne dovrà abbandonare l’Honduras per problemi medici o se resterà in gioco.

Al momento fra nominati, abitanti di Parasite Island, Burinos e Rafinados sono in gioco 17 naufraghi.