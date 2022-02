Quest’anno a L’Isola dei Famosi si giocherà in coppia (o da soli) ed Ilary Blasi dopo aver arruolato Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, ha chiamato anche Lory Del Santo col fidanzato Marco.

A rivelare questa terza trattativa andata a buon fine è stato il portale iGossip.

“Lory Del Santo e Marco Cucolo formeranno una delle coppie del L’Isola dei Famosi 2022! Noi vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagno hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due schieramenti: i single e le coppie”.

Lory Del Santo è già stata naufraga della terza edizione de L’Isola dei Famosi che l’ha eletta vincitrice, ma ha fatto anche Pechino Express, La Fattoria ed il Grande Fratello Vip. Una vera veterana.

Una cosa che sulla carta accomuna le coppie è che tutte hanno almeno un componente che ha già partecipato a L’Isola dei Famosi in passato. Non è quindi da escludere l’ipotesi che il cast delle coppie sia composto da ex naufraghi che si sono portati appresso un affetto.

L’Isola dei Famosi, tutti i nomi papabili del cast

COPPIE

Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni

Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo Tavassi

Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo

SINGLE

Alex Nuccetelli

Floriana Secondi

Ilona Staller

Matilde Brandi

Nicolas Vaporidis