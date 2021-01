Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in continua evoluzione e fra gossip, conferme e smentite (queste ultime sono molte, da Asia Argento a Clizia Incorvaia, passando per Carolina Morace fino a Jill Cooper e Garrison Rochelle), TvBlog ha fatto un nome davvero interessante ed inaspettato: quello di Elisa Isoardi.

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco dopo essersi prestata a danzare per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di partecipare ad un nuovo reality, il più difficile sulla piazza.

“Come dicevamo in apertura di post” – scrivono i miei colleghi su TvBlog – “Pare che la signora Isoardi neghi tutto ciò, ma una smentita spesso può essere sinonimo di conferma, ma staremo a vedere. Di certo, qualora l’indiscrezione dovesse diventare una certezza, per Elisa Isoardi si conferma, dopo la partecipazione – non senza difficoltà – a Ballando con le Stelle, una prosecuzione della sua vita professionale in programmi che la vedono non più nelle vesti di conduttrice, ma in quelle, anche meno confortevoli, di concorrente, ma si sa i tempi cambiano ed il lavoro, è lavoro”.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi pronta a naufragare dopo il NO di Milly Carlucci?

La scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi potrebbe essere per Elisa Isoardi il piano B, dato che – come riporta sempre TvBlog – la conduttrice era in lizza per diventare una dei nuovi giurati de Il Cantante Mascherato, posto poi preso da Caterina Balivo.

“Intanto, circola nell’ambiente del piccolo schermo una voce secondo la quale la Isoardi sarebbe stata in pole per il posto di giudice nella nuova edizione, al via venerdì prossimo, de Il Cantante mascherato. Alla fine, però, Milly Carlucci le avrebbe preferito Caterina Balivo (il suo ingaggio, anticipato da Blogo, è ormai ufficiale), che così affiancherà Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e la new entry Costantino Della Gherardesca”.