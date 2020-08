Durante la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel corso della terza settimana fecero sbarcare – per animare un po’ le dinamiche dei naufraghi – Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez e proprio oggi è spuntato un curioso retroscena, dato che pare che per il posto di Jeremias fosse in ballo anche l’ex tronista ed attuale deejay, Luca Dorigo.

Intervistato da Lorenzo Bosio per #TvLo, Luca Dorigo ha infatti confessato:

“Due anni fa dovevo entrare a L’sola dei Famosi al posto del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, che si era rotto una mano. Alla fine hanno fatto carte false, per modo di dire ed è partito con la mano rotta. Come mai? Io ho una sorella bellissima però ha una bambina e vive qui in paese”.

Lo stesso Jeremias Rodriguez all’epoca durante una puntata di Verissimo svelò la possibilità di saltare L’Isola dei Famosi a causa dell’infortunio.

“Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”.

Alla fine però Jeremias è partito e Dorigo è rimasto a casa.