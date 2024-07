Isola dei Famosi spagnola: grave incidente durante la prova del Girarrosto

Nuovo incidente durante la prova del Girarrosto/Centrifuga. Lo scorso maggio Khady Gueye si è messa ad urlare dopo che i suoi capelli sono rimasti impigliati nel bastone dell’enorme marchingegno e questa settimana è toccato ad un concorrente de L’Isola dei Famosi spagnola.

Grave incidente a L’Isola dei Famosi spagnola, Bosco cade dalla macchine del Girarrosto.

Nel corso della puntata di giovedì scorso di Supervivientes All Stars (la versione con i concorrenti più amati delle vecchie edizioni de L’Isola dei Famosi spagnola), Bosco Martínez Bordiú ha dovuto sfidare un altro naufrago alla prova della Centrifuga. Nel bel mezzo del gioco però il ragazzo è volato via dal bastone a cui era aggrappato e i telespettatori sono rimasti scioccati pensando si fosse ferito gravemente.

Tutto è cominciato quando il ragazzo ha iniziato a muoversi dopo i primi giri, poi ha tentato di cambiare posizione per stare più comodo, ha perso la presa, i pali hanno cominciato a girare ancora più forte e Bosco è stato sbalzato via. Per fortuna il naufrago non si è fatto quasi nulla, infatti è tornato sulla riva con le sue gambe e la produzione ha fatto sapere che ha riportato solo delle escoriazioni.

“Sto bene, boscolitos. – ha dichiarato il concorrente una volta arrivato sulla spiaggia – Mi dispiace, ho perso la prova e mi spiace anche se vi siete spaventati, ma sto bene. Ho cambiato posizione e ho fatto un pasticcio. Ho preso in pieno il palo e mi ha trascinato via”.

Anche lo staff di Bosco è intervenuto sui social ed ha invitato a votare il ragazzo, che è in nomination: “A parte qualche livido possiamo dirvi che sta bene. Ieri abbiamo avuto un bello spavento, ma Bosco ha dimostrato di avere una forza incredibile. Ecco perché dobbiamo unire le nostre forze e mostrargli tutto il nostro sostegno per salvarlo questa settimana. Se lo merita!”