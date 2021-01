Ennesimo articolo odierno su L’Isola dei Famosi, che mai come in questi giorni è in fermento per la realizzazione del nuovo cast, che sbarcherà in Honduras il prossimo 8 marzo.

Il cast si arricchisce di un nuovo nome e dopo avervi anticipato la probabile presenza di Andrea Ripa Di Meana, figlio adottivo della compianta Marina Ripa Di Meana, ora vi annuncio due nomi: uno è stato contattato dalla produzione ed ha rifiutato, l’altro si è candidato di sua spontanea volontà e potrebbe essere preso in considerazione.

Il primo nome è quello di Sara Tommasi, già naufraga di Simona Ventura nel 2006 ed ora di nuovo contattata per partecipare. Come svelato a Radio Smeraldo, però, la showgirl ha rifiutato perché a metà marzo si sposa.

Sara Tommasi ha rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi #Isola pic.twitter.com/Zxc6GvXlUN — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 21, 2021

L’altro nome che si aggiunge invece alla lista dei papabili naufraghi è quello di Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne ed attuale postino di C’è Posta Per Te.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Apicerni ha dichiarato in merito a L’Isola dei Famosi:

“Se me lo proponessero mi piacerebbe mettermi alla prova all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi…Sarebbe una doppia sfida con me stesso, visto che non potrei nè mangiare nè allenarmi…”.

Gli autori, lo contatteranno?

Isola dei Famosi 2021, il possibile cast.

Rumor, smentite e conferme, questi per adesso sono i nomi dei personaggi che sarebbero stati contatati per partecipare al programma: Vera Gemma, Jill Cooper, Ascanio Pacelli, Luca Dorigo, Nicola Vivarelli, Sossio Aruta, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Patrizia Rossetti, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Giorgio Manetti, Nicole Rossi, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.