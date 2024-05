Isola dei Famosi, Rosanna contro Greta. Interviene la mamma: “Adesso basta!”

Ieri sera a L’Isola dei Famosi la ballerina Greta Zuccarello, prima di essere eliminata, ha avuto un confronto con Rosanna Lodi per la prima volta in studio dopo l’esperienza in Honduras. A intromettersi poco dopo è stata anche la mamma, ma andiamo per gradi.

Il tutto ha avuto inizio quando Rosanna Lodi ha voluto dire la sua sulla ballerina: “Mi fai tenerezza a vederti da casa. Hai troppa voglia di andare veloce, ma corri troppo veloce, caschi e sbatti la faccia. Vai più piano, perché sei arrogante. Saresti anche piacevole, ti ho guardato. Tu timida? Ma quando mai, hai la lingua biforcuta. Tira fuori la tua vera natura!“.

Rosanna ha finalmente l’occasione di dire la sua a Greta! 🔥#Isola pic.twitter.com/n6XeGsHPJK — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Un confronto fra Rosanna e Greta che è stato interrotto dalla mamma della ballerina.

“Sto ascoltando questa lezione da madre a madre. Io sono qui, la guardo ora in faccia, l’ho solo sentita. La sua è stata un’arroganza fin dall’inizio, un accanimento nei confronti di Greta… Lo dica qual è il vero motivo. Lei ha iniziato uno show con Samuel e Greta e lo sta finendo adesso ancora per avere la telecamera. Ma se la prenda tutta la telecamera. Io a lei non devo dire niente, ma adesso basta però! Basta! Il suo show l’ha fatto. Si limiti perché sta pontificando. Io mi taccio”.

“Il suo è stato un accanimento nei confronti di Greta”

La mamma di Greta difende a spada tratta sua figlia! #Isola pic.twitter.com/zqh1UyErxz — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

“A me le telecamere non mancano“, ha chiuso la Lodi, “Lavoro per 7 Gold e là le telecamere le abbiamo“.

SIPARIO.