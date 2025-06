Isola dei Famosi: Puntata di Oggi e Ospiti Misteriosi

Stasera, mercoledì 18 giugno, è in programma una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, che andrà in onda su Canale 5. L’episodio promette visite speciali e sfide inaspettate per i naufraghi.

Simona Ventura sarà presente in studio come opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli si collegherà dall’Honduras. Sono attesi due ospiti misteriosi: Giuseppe Cruciani e Scintilla.

Questa puntata segna un momento cruciale con il televoto per tre naufraghi di spicco: Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Il pubblico deciderà chi tra loro dovrà lasciare il gioco. Inoltre, i naufraghi affronteranno un televoto flash con i concorrenti rimasti sull’ultima spiaggia, scoprendo per la prima volta questa nuova dinamica.

