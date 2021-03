Fra meno di due settimane Ilary Blasi tornerà in prima serata su Canale 5 al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la quindicesima (nonché sesta trasmessa da Mediaset).

Per promuovere il reality la conduttrice ha posato insieme al cast dei naufraghi sulla copertina di Tv Sorrisi & Canzoni e – come molti hanno notato – in foto mancano un po’ di concorrenti i cui nomi erano trapelati online nel corso delle ultime settimane. Sto parlando di Andrea Cerioli, di Ubaldo Lanzo (il Cromatologo dei programmi di Piero Chiambretti), di Fariba Tehrani e dei fratelli Marco e Giuseppe Maddaloni, pugili olimpici.

Perché non sono stati annunciati dai social della trasmissione né inseriti nella copertina del settimanale?

La risposta è semplice: Andrea Cerioli è stato confermato in qualità di riserva (ed entrerà in gioco in corsa), mentre Ubaldo Lanzo, Fariba Tehrani e Marco Maddaloni (con Giuseppe in lizza) vivrebbero su un’isola secondaria, quella dei Parassiti, dove “parassiti e guardiani” si alternerebbero. Tuttavia il regolamento di questa isola (che dovrebbe essere una sorta di ultima spiaggia) non è stato ancora rivelato.

Ma noi amanti del trash possiamo tirare un sospiro di sollievo: Fariba e Ubaldo saranno a L’Isola dei Famosi.