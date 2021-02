A L’Isola dei Famosi quest’anno dopo le fortunate (in termini di durata nel reality) partecipazioni di Valerio Scanu, Marco Carta e Moreno Donadoni, troveremo un altro cantante di Amici di Maria De Filippi?

La risposta purtroppo non possiamo saperla (al momento nessun nome trapelato online ed in procinto di naufragare ha partecipato al talent della De Filippi), l’unica certezza è che – qualora ci fosse – non sarà Alessio Bernabei.

L’ex frontman dei Dear Jack (su cui ha sparato a zero) intervistato da Rolling Stone ha svelato di aver ricevuto in passato l’offerta di partecipare a L’Isola dei Famosi.

“L’Isola dei Famosi l’hanno proposta anche a me. E pure con un cachet bello grosso. Ho sempre rifiutato, non mi ci trovo a fare quel tipo di programmi. Cosa penso dei miei colleghi che hanno partecipato? [Scanu, Carta, Donadoni, ndr] Buon per loro, si vede che sono predisposti per quei format”.

Già nel 2017, Alessio Bernabei aveva dichiarato:

“Isola dei Famosi? No grazie, voglio fare musica. E così sarà sempre”.

