Non è facile convincere i certi vip a partecipare ai reality, ma Alfonso Signorini c’era quasi riuscito con Giulio Berruti, che però ha dovuto dire di no al GF Vip a causa di una serie che stava registrando in USA. Secondo il settimanale Nuovo l‘attore sarebbe stato contattato anche per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Qualcuno ha pensato che il compagno di Maria Elena Boschi sarebbe diventato un concorrente del programma di Ilary Blasi, ma lui ha smentito….. a metà. Mediaset e Banjai infatti pare l’abbiano contattato, ma non per fare il naufrago, ma per sostenere il provino come inviato in Honduras. In un post su Instagram Giulio ha detto che a lui piacerebbe molto fare questa esperienza, ma che dovrà rinunciare per impegni lavorativi in America.

“Naufrago de L’Isola dei Famosi di quest’anno? Em, direi proprio di no. Ci tengo anche a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 in qualità di coconduttore. Mi hanno chiesto di fare l’inviato, e non il concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banjai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un’altra occasione. Quindi per chi parla di proposta di matrimonio a L’Isola dei Famosi dico: ottimi sceneggiatori questi giornalisti”.

Mediaset cerca un nuovo inviato? Io un’idea ce l’avrei…

Isola dei Famosi 2021, il possibile cast.

Rumor, smentite e conferme, questi per adesso sono i nomi dei personaggi che sarebbero stati contatati per partecipare al programma: Vera Gemma, Jill Cooper, Ascanio Pacelli, Luca Dorigo, Nicola Vivarelli, Sossio Aruta, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Patrizia Rossetti, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Giorgio Manetti, Nicole Rossi, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.