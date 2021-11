La notizia è fresca fresca: Mediaset solo qualche ora fa avrebbe deciso le sorti de L’Isola dei Famosi. Fra il prendere un anno di pausa dopo gli ascolti non alle stelle (ma comunque buoni) dell’ultima edizione (chiusa col 18% di share, due punti in più rispetto all’ultima condotta da Alessia Marcuzzi), la pensione anticipata e la conferma, l’ago della bilancia si è spostato sull’ultima opzione confermandone il ritorno nella primavera del prossimo anno.

A svelare questo dettaglio è stato TvBlog, che ha così scritto:

“La decisione, secondo quanto risulta a TvBlog, sarebbe stata presa poche ore fa: L’Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5 la prossima primavera. Così i vertici Mediaset avrebbero sciolto i dubbi sul reality che prenderà il posto del Grande Fratello Vip, il cui allungamento fino a febbraio/marzo è stato definito di recente, come vi abbiamo raccontato”.

Il Grande Fratello Vip si allungherà (e di questo ve ne avevo già parlato) ma non arriverà fino a maggio come inizialmente ipotizzato, ma chiuderà fra febbraio e marzo come quello che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Subito dopo partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La sedicesima (la settima realizzata da Mediaset).

Isola dei Famosi 2022, chi ci sarà nel cast?

Come da contratto firmato con Banijay (l’azienda di produzione de L’Isola dei Famosi), PierSilvio Berlusconi ha acquistato i diritti per trasmettere tre edizioni: quella di quest’anno (vinta da Awed) ed altre due da collocare in palinsesto. La prima andrà in onda proprio nella primavera del prossimo anno.

Ilary Blasi sembrerebbe essere confermata, tutto il resto del cast fisso no. Via l’inviato Massimiliano Rosolino, così come i tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Le prime telefonate per la realizzazione del cast sembrerebbero essere già partite. I nomi, ovviamente, sono top secret.

E come scritto da TvBlog: “va osservato che la decisione di proporre in primavera una nuova edizione dell’Isola dei Famosi pone la parole fine alle speculazioni sul ritorno in primavera su Canale 5 de La Talpa, che slitta, dunque, alla prossima stagione (a settembre?)“.