L’Isola dei Famosi tornerà nel 2021, parola di Mediaset.

A condurre sarà Ilary Blasi e tutto ciò che sappiamo è che andrà in onda il “lunedì dopo il Grande Fratello”, replicando così la messa in onda in primavera come l’ultima edizione del 2019 con Alessia Marcuzzi (vinta da Marco Maddaloni con Marina La Rosa al seguito).

E se da una parte Mediaset conferma, dall’altra il sito televisivo DavideMaggio.it frena, pubblicando un articolo che lascia poco spazio all’immaginazione con tanto di titolo: “BOOM! Isola dei Famosi verso la cancellazione. Canale 5 pensa ad un altro reality”.

Ecco cosa si legge nell’articolo incriminato:

“Malgrado un’annunciata ufficialità e una produzione timidamente al lavoro, DavideMaggio.it può anticiparvi che Mediaset sta pensando di cancellare L’Isola dei Famosi 15 dalla stagione televisiva in corso. Le incertezze legate alla pandemia rendono la situazione particolarmente rischiosa e in quel di Cologno è allo studio un piano B. […] Due le alternative: un nuovo titolo o il rispolvero di un vecchio programma. Ebbene su Canale 5 potrebbe tornare La Fattoria, il reality show che ha debuttato nel 2004 su Italia 1 con la conduzione di Daria Bignardi e si è concluso nel 2009 con la quarta edizione affidata a Paola Perego. […] Per il nuovo reality, pare ci si voglia affidare ad Endemol”.

Come finirà?