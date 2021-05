Maurizio Costanzo contattato da Il Fatto Quotidiano ha lasciato un commento pungente e cattivello sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

A distanza di due mesi il giornalista fa ancora fatica a capire chi siano determinati concorrenti sbarcati in Honduras, per questo motivo ha così dichiarato:

“Non mi stupisco se uno sconosciuto non riesce a fare un tuffo in acqua, ma che me ne importa? Se voglio vederlo vado a Ostia!”

Colpiti, affondati.

Maurizio Costanzo ha poi aggiunto:

“L’Isola dei Famosi ha un problema: non si può chiamare Isola dei Famosi se poi famosi non lo sono, bisogna chiamarla semplicemente Isola. I più famosi sono Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che sono sulla terraferma. Non possono bastare. C’è un problema”.

Infine, ha concluso:

“L’Isola dei Famosi sta andando meno bene del Grande Fratello Vip perché se la sera devo dire ‘quello chi è?’, ‘questo chi è?’, non può essere L’Isola dei Famosi”.

Che Maurizio Costanzo non conosca gente come Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera ed Awed posso capirlo (e non avrebbe neanche tutti i torti), tuttavia non è nuovo a provocazioni: qualche settimana fa ha tirato una stoccatina anche a Dilettta Leotta.