Isola dei Famosi: Marina La Rosa attacca Cristina Plevani

Marina La Rosa ha commentato la nuova avventura di Cristina Plevani a L’Isola dei Famosi, a quasi 25 anni dalla loro esperienza nella prima edizione del Grande Fratello. Cristina, vincitrice della storica edizione del reality, è tornata in TV ma, secondo Marina, non ha ancora dato il massimo nel nuovo contesto.

Marina ha risposto a una domanda di un fan sui social riguardo al rapporto con Cristina, definendole complementari: “Siamo il sole e la luna, l’est e l’ovest, il bianco e il nero”. Ha ricordato il loro periodo nel GF, dove lei era vista come la “gatta morta” mentre Cristina era la romantica innamorata di Pietro Taricone.

Tuttavia, Marina ha lanciato una frecciata, sottolineando che Cristina “non è ancora pervenuta” all’interno del gioco a L’Isola dei Famosi, esprimendo quindi l’attesa per un suo coinvolgimento più attivo. La nuova edizione dello show, condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista, è stata caratterizzata da colpi di scena, eliminazioni inaspettate e nuove relazioni tra i concorrenti, ma Cristina rimane in background, secondo il giudizio di Marina.

Fonte: www.libero.it