L’Isola dei Famosi (che tornerà a gennaio su Canale 5) sembrerebbe essere molto ambita dagli ex tronisti di Uomini e Donne dato che, dopo Luca Dorigo, Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi ed Andrea Cerioli, anche Giovanna Abate ha aperto le porte ad un possibile sbarco in Honduras.

La quindicesima edizione del reality show di sopravvivenza (la sesta trasmessa da Canale Cinque) sarà condotta presumibilmente da Ilary Blasi e potrebbe avere nel cast proprio Giovanna, ovvero l’ultima tronista della versione classica di Uomini e Donne prima che Maria De Filippi decidesse di unire i tronisti giovani ai protagonisti del segmento Over.

“Non mi precluderei mai una sfida con me stessa, come non ho fatto prima di Uomini e Donne” – ha confessato Giovanna Abate al magazine della trasmissione – “Per me i reality sono sfide, come l’Isola dei Famosi, che ti mette a contatto con le tue paure. Sarebbe una bella scommessa con me stessa e punterei a vincerla”.

Isola dei Famosi 2021, il cast

Il cast della nuova edizione è ovviamente tutt’ora in alto mare (per restare in tema di Isola), ma in questi ultimi mesi oltre Sossio Aruta di Temptation Island e Nicole Rossi di Pechino Express, si sono candidati a partecipare anche cinque ex tronisti di Uomini e Donne, ovvero i sopracitati Luca Dorigo, Lucas Peracchi (su cui verte ancora una causa con la Fascino di Maria De Filippi); Lorenzo Riccardi (che in passato aveva sostenuto un provino anche per il GF Vip), Andrea Cerioli e Giovanna Abate.