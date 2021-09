L’Isola dei Famosi è diverso dagli altri reality, per i concorrenti infatti è un’esperienza difficile sia a livello fisico che psicologico. Non soltanto la perdita di peso (e le gravi ferite come quella di Elisa Isoardi o Brando Giorgi), i corpi dei naufraghi vengono anche martoriati dai mosquitos. Nell’ultima edizione del programma di Ilary Blasi una delle concorrenti più amate dagli adorabili insetti honduregni è senza ombra di dubbio Miryea Stabile. La pupa in questi giorni ha rivelato di non essere del tutto guarita. Pare infatti che i segni delle punture dei mosquitos siano rimasti sulla pelle della Stabile e che per una completa guarigione serviranno altri mesi.

“Purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo. […] Se dopo L’Isola dei Famosi farei un altro reality? Quando ci sarà l’occasione valuterò, i reality mi piacciono e credo diano la possibilità di far conoscere tutti gli aspetti di una persona”.

E per darvi un’idea di quello che fanno i mosquitos in Honduras…

Isola dei Famosi, Miryea e il momento più difficile in Honduras.

“Dal punto di vista fisico, è stato difficile trascorrere assieme a Vera Gemma quei cinque giorni su Playa Esperanza. Ho sofferto la fame e considerando le condizioni atmosferiche sono riuscita a sopravvivere dividendo con lei un cactus. – ha rivelato Miryea a Superguida Tv – Invece dal punto di vista psicologico, ho dovuto superare un attacco di panico. Nella mia vita non ne avevo mai avuto uno. Mi sono trovata a fare i conti con me stessa, con le emozioni e le mie debolezze. Scavare dentro me stessa è stata un’opportunità per crescere. Chi mi ha deluso? Sono rimasta un po’ male quando mi hanno mostrato un video in cui Drusilla diceva che io le davo fastidio e che non mi sopportava. Ora che sono uscita, Drusilla ha chiesto il numero a Luca che ha avuto l’occasione di conoscere in studio. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me. Prossimamente dovremmo vederci”.