L’Isola dei Famosi – per la prima volta in quindici edizioni – andrà in onda con una puntata registrata.

A far sorgere il dubbio è stata proprio Ilary Blasi quando ha ricordato che il televoto settimanale (che vede in nomination Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia) non sarà chiuso durante la diretta del giovedì sera ma durante il daytime che andrà in onda nel pomeriggio di quel giorno.

Perché stoppare il televoto alle 16.30 del pomeriggio quando avrebbe potuto farlo in diretta come sempre? La risposta è semplice: perché la puntata che vedremo giovedì non sarà in diretta.

La puntata di giovedì sarà registrata. Nel montaggio toglieranno tutti i tempi morti. Linea al Tg5 Notte alle 22:25 😂 #isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) April 12, 2021

A causa degli spagnoli (che trasmettono Supervivientes dall’Honduras in prima serata il martedì, il giovedì e la domenica) Playa Palapa e la Palapa stessa sarebbero fuori uso, per questo motivo Canale 5 ha deciso di giocare in anticipo e registrare la puntata nel tardo pomeriggio.

Considerando che una puntata media de L’Isola dei Famosi dura circa tre ore e mezzo, Ilary Blasi potrebbe collegarsi con i naufraghi verso le 18:00 in modo da lasciare la Palapa agli spagnoli per le 21:30 (loro, dalla Spagna, iniziano alle 22:00 di sera).

In questo modo nulla vieterebbe agli autori di tagliare i tempi morti e rendere più dinamica la puntata in prime time. Sarà un esperimento riuscito o correremo il rischio di imbatterci in uno spoiler sull’eliminato?