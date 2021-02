La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è alle porte ed in attesa di vedere i nuovi naufraghi sbarcare in Honduras, via Twitter è nata una polemica che coinvolge due ex concorrenti dell’ultima edizione che – a distanza di circa due anni – ancora non hanno trovato il loro punto d’incontro. Sto parlando di Luca Vismara e Soleil Sorge.

Commentando una dinamica del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è scesa in difesa di Dayane Mello contro Tommaso Zorzi (“Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la bella con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia!”).

Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

Post che è stato così commentato da Luca Vismara, ricordando quanto successo fra i due a L’Isola dei Famosi.

“Perché invece quando lei mi diceva “fai schifo, ho vergogna per chi ti mette in TV, sei brutto, hai dei capelli orrendi, sei vecchio” (le cose più leggere che mi son sentito dire ogni giorno all’Isola) invece erano una terapia, un inno alla pace e all’eleganza”.

Aggiungendo poco dopo in risposta ad altri tweet:

“[…] Ma come si fa a parlare di violenza psicologica da chi di quest’ultima si nutre per stare in TV?”

Perché invece quando lei mi diceva “fai schifo, ho vergogna per chi ti mette in TV, sei brutto, hai dei capelli orrendi, sei vecchio” (le cose più leggere che mi son sentito dire ogni giorno all’#Isola) invece erano una terapia, un inno alla pace e all’eleganza.#GFVIP #TZVIP https://t.co/L3xLKKppZA — Luca Vismara (@LucaVismara) February 23, 2021

Al momento Soleil non ha risposto.