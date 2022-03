Il prossimo 21 marzo tornerà L’Isola dei Famosi condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Questa volta però lei non avrà al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ma la coppia formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Contattata da SuperGuidaTv, Iva Zanicchi ha detto la sua sui nuovi opinionisti e sulla mancata riconferma: “Non mi è affatto dispiaciuto [non esser stata ricontattata, ndr] Era nei miei progetti che non l’avrei assolutamente più fatto. Non è il mio ruolo anche se poi mi diverto. Preferisco però fare altre cose“. E ancora: “[chiamare Nicola e Vladimir, ndr] E’ stata una scelta molto azzeccata. Non potevano scegliere meglio. Nicola Savino mi piace tantissimo e ho lavorato insieme a lui di recente. Lui è un uomo intelligente e spiritoso. E Vladimir…chi non la conosce. E’ una donna intelligente, acuta. Vladimir è perfetta in quel ruolo. Credo che abbiano scelto meglio rispetto allo scorso anno. Non eravamo amalgamati benissimo“.

Iva Zanicchi che controlla l’ora, Elettra Lamborghini che si porta la frutta in studio da mangiare nelle pause pubblicitarie.. cosa stiamo vedendo 😂😂 #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 21, 2021

Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi lo scorso anno non hanno riuscito effettivamente ad amalgamarsi bene fra loro, complice anche il posizionamento distante delle loro poltrone. “Perché Elettra è seduta dall’altra parte dello studio? Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid. Non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra. Ma giuro che nessuna Elettra Lamborghini è stata maltrattata“. Ha dichiarato Tommaso Zorzi lo scorso anno durante Il Punto Z.

A dire addio volontariamente a L’Isola dei Famosi, anche Elettra Lamborghini. Un anno fa Libero ha detto:

“Partecipo a L’Isola dei Famosi e poi basta: mi fermo un po’. No, dico davvero: penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare”.

La coppia Savino-Luxuria effettivamente mi piace molto di più sulla carta del terzetto Zanicchi-Lamborghini-Zorzi.