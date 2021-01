Ilary Blasi è una grande fan del Grande Fratello Vip e secondo quanto riportato dal settimanale Vero starebbe già facendo carte false per arruolare nel cast del programma un attuale gieffino del Grande Fratello Vip: sto parlando di Tommaso Zorzi.

Secondo il noto settimanale il ruolo di Tommaso Zorzi dovrebbe essere quello dell’inviato, posizione in realtà già occupata saldamente da Alvin (con cui Ilary Blasi ha un buon rapporto e con cui ha lavorato durante il programma EuroGames). Per questo motivo mi sento di escludere l’ipotesi.

“L’estroso Tommaso Zorzi, che stiamo vedendo tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe trovare presto spazio all’Isola dei Famosi… A quanto pare Ilary Blasi, conduttrice della prossima edizione dell’Isola, starebbe facendo carte false pur di averlo come inviato… Ce la farà?”.

Se l’indiscrezione dovesse essere vera, il ruolo di Tommaso Zorzi potrebbe essere quello dell’opinionista. Dopotutto non è la prima volta che un vip passa all’interno della stessa stagione televisiva da concorrente del Grande Fratello Vip ad opinionista de L’Isola dei Famosi: lo ha fatto anche Daniele Bossari un paio di anni fa.

Isola dei Famosi, il probabile cast di naufraghi di Ilary Blasi

Fra gossip, rumor e smentite, questi dovrebbero essere i nomi più accreditati al prossimo naufragio, che ricordano in qualche modo un’intricata soap opera: Asia Argento, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

Che ne pensate? C’è qualche nome interessante che vi piacerebbe vedere nel cast ufficiale?

Nel dubbio, le uniche certezze sono il ritorno del reality, lo svolgimento in Honduras e la conduzione affidata ad Ilary Blasi. Il resto sono tutti rumor non ancora confermati dalla produzione del reality. Non ci resta che aspettare marzo.