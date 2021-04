Chi sarà il successore di Marco Maddaloni? L’ultimo vincitore de L’Isola dei Famosi, ospite a Casa Chi, ha svelato chi secondo lui vincerà l’attuale edizione.

A sorpresa il judoka non ha fatto il nome del favorito Gilles Rocca o di quello che ha più follower su Instagram, Awed, bensì ha sparato il nome di Ubaldo Lanza, il cromatologo lanciato in tv da Piero Chiambretti.

Uno che è sottovalutato ma che probabilmente arriverà fino in fondo ed è un papabile vincitore è Ubaldo, perché ha delle qualità che possono portarlo fino alla fine. Ubaldo è un tipo che ha tanta pazienza, è un tipo che mangia pochissimo – infatti non soffre la fame – e questo in un gioco di quasi tre mesi dove la fame la fa da padrona, farà la differenze. Lui una volta che gli ho fatto capire che poteva mangiare il cactus, lui si cibava solo di cactus. Quando aprivamo il cocco lui si prendeva un pezzettino, neanche tutta la sua razione”.