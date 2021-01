Lo scorso Natale era uscita online una notizia che vedeva Eleonora Giorgi sbarcare a L’Isola dei Famosi con il figlio Paolo Ciavarro e la nuora Clizia Incorvaia.

“Il portale televisivo BubinoBlog ha svelato che potrebbe esserci anche un’intera famiglia vip composta da madre, figlio e nuora. Nel dettaglio potrebbero naufragare Eleonora Giorgi (che si è auto-candidata da mesi), insieme al figlio Paolo Ciavarro ed alla fidanzata Clizia Incorvaia. Tutti e tre hanno già partecipato al Grande Fratello Vip (in edizioni diverse) ed ora potrebbero ritrovarsi per sbarcare insieme in Honduras. Paolo e Clizia (che si sono conosciuti ed innamorati durante la quarta edizione del GF Vip) stanno insieme da circa un anno e nonostante la Giorgi abbia pubblicamente applaudito questa relazione, numerosi rumor la vedrebbero in forte contrasto con la nuora”.

A distanza di un mese, però, pare che la trattativa non sia andata in porto dato che Clizia Incorvaia ha smentito via Instagram il suo coinvolgimento con il reality.

“Parteciperai con Paolo a L’Isola dei Famosi?” le ha chiesto un follower; “Non parteciperemo all’Isola” la sua sintetica risposta.

A questo punto l’unica trattativa rimasta aperta è quella di Eleonora Giorgi che non ha ancora commentato il rumor. Dopo i “NO” di Asia Argento e Carolina Morace, ecco arrivati anche quelli di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Creare il cast de L’Isola dei Famosi si rivela ogni anno sempre una sfida difficile: non tutti sono disposti ad accettare simili condizioni di vita.

Isola dei Famosi 2021, il possibile cast.