Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano delineando e se il nome di Alex Nuccetelli è stato depennato, alla lista dei papabili nuovi naufraghi se ne aggiungono altri due.

Il primo nome tutt’ora in fase di trattativa ve lo posso anticipare io di Biccy.it ed è Gianluca Tornese, ex pupo de La Pupa e il Secchione e volto di Uomini e Donne; mentre il secondo nome è trapelato su TvBlog. Si tratta di Roberta Morise, ex valletta de L’Eredità e volto Rai.

Tornese e Morise non avrebbero ancora firmato il contratto al contrario di Tavassi e Del Santo che invece hanno già annunciato ai fan la loro partecipazione. La prima, come già sappiamo, parteciperà insieme al fratello Edoardo, mentre l’altra col fidanzato Marco.

Lory Del Santo e Guendalina Tavassi svelano perché ritornano a L’Isola dei Famosi https://t.co/Jf7PHjwvAy — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 25, 2022

Isola dei Famosi 2022, chi c’è e chi non c’è: i papabili nuovi naufraghi

Nonostante manchi poco meno di un mese al debutto, il cast de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere tutt’altro che chiuso. Fra i papabili concorrenti – oltre i Cugini di Campagna – ci sarebbero Ilona Staller, la ballerina Matilde Brandi, l’attore Nicolas Vaporidis, l’ex gieffina Floriana Secondi, Nicole Daza, Ilaria Galassi ed i sopracitati Roberta Morise e Gianluca Tornese.

Largo spazio anche al ritorno di alcuni ex naufraghi che questa volta si porterebbero appresso un parente. Fra loro ci sarebbero Carmen Di Pietro col figlio, Guendalina Tavassi col fratello, Lory Del Santo col fidanzato e Jeremias Rodriguez col padre.