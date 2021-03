L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi al comando e la terza puntata andata in onda ieri lunedì 22 marzo, come previsto è andata meglio di quella del giovedì (come succedeva con il Grande Fratello Vip). L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.427.000 telespettatori, pari al 19,8% di share. Il suo diretto competitor, la fiction di Rai Uno, Makari, ha invece fatto ben 6.389.000 telespettatori, pari al 26,5% di share (numeri con cui compete solo la De Filippi).

Ottimi ascolti per la terza puntata de L’Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi giovani (30% tra i 15-34enni) e argomento più discusso sui social. #Isola pic.twitter.com/NlCcWa11UV — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 23, 2021

La terza puntata de L’Isola 2021 si è conclusa con la sconfitta della squadra dei Burinos e la nomination di Francesca Lodo e Brando Giorgi. Chi uscirà?

I due nominati della terza puntata dell’Isola sono Brando Giorgi e Francesca Lodo!🔥 #Isola 🏝️ pic.twitter.com/3311M97bgk — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 23, 2021

L’eliminato della puntata è stato Akash Kumar che ha così raggiunto Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, ma non ha accettato di restarci. I due ora dovranno sopravvivere grazie agli insegnamenti che gli sono stati forniti da Marco Maddaloni, vincitore uscente.

L’Isola dei Famosi 15 | Ascolti di tutte le puntate

1^ puntata: 3.602.000 telespettatori, 21,68% di share

2^ puntata: 3.047.000 telespettatori, 17,88% di share

3^ puntata: 6.389.000 telespettatori, 19,8% di share