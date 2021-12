Al GF di Barbara d’Urso, Gianmarco Onestini è stato un vero comodino, ma in Spagna ha dato tutto se stesso nei reality a cui ha partecipato. Litigate, amori, lacrime, confessioni choc gold, il fratellino di Luca Onestini non si è risparmiato. Per questo motivo gli autori de L’Isola dei Famosi lo vorrebbero spedire in Honduras a marzo. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

“Guarda è successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa. Un italiano è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola dell’anno. Questo personaggio si chiama Gianmarco Onestini. Lui è il fratello di Luca e in Spagna è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola. In questo momento sono partite le trattative per cercare di portare Gianmarco Onestini nell’Isola dei Famosi italiana, secondo me però, col fatto che in Spagna abbia trovato un successo notevole, è difficile”.

Isola dei Famosi: trattative in corso per Alessia Fabiani e Amanda Lear.

“Trattative partite anche per un’altra letterina. Se l’anno scorso è toccato a Francesca Lodo, questa volta è il turno di Alessia Fabiani. Che però ha dei bimbi piccoli a casa quindi bisogna capire cosa accadrà. Poi si cerca la figura di un calciatore tormentato. Attenzione perché come opinionista entra di prepotenza il nome di Amanda Lear. Con Amanda Lear, però, c’è un problema, che per dirti ‘ciao’ ha un cachet astronomico quindi vedremo se la trattativa andrà in porto”.

Lista dei possibili naufraghi 2022.

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi

Alessia Fabiani, attrice | Casa Chi

Jedà, fidanzato di | Oggi

Gianmarco Onestini, fratello di | Casa Chi