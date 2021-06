La finale dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi verrà ricordata negli anni come l’unica finale svolta interamente in Honduras, dato che i finalisti – che generalmente scoprivano l’esito del podio in studio a Milano – sono rimasti là a causa delle restrizioni Covid.

Chi torna in Italia dall’Honduras, infatti, deve restare due settimane in quarantena e se i finalisti fossero ripartiti per Milano dopo la semifinale, l’ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda fra 14 giorni. Scelta impensabile.

Per questo motivo gli autori de L’Isola dei Famosi hanno deciso di fare una sorpresa ai finalisti facendogli arrivare in loco un affetto a loro caro: per Ignazio Moser e Andrea Cerioli arriveranno le loro fidanzate, Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione. Parola di FanPage. Ovviamente anche gli altri finalisti riceveranno un parente a sorpresa, ma ancora non è stato rivelato chi. Le coppie – essendo tutte congiunte in un modo o nell’altro – potranno pure abbracciarsi e baciarsi senza infrangere nessuna restrizione.

Vi ricordo che i finalisti de L’Isola dei Famosi sono Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti e Valentina Persia.

