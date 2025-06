Isola dei Famosi: finale anticipata il 2 luglio 2025!

Canale 5 ha annunciato una modifica al suo palinsesto estivo, anticipando la finale de L’Isola dei Famosi al 2 luglio. Questa decisione, presa per fare spazio al ritorno di Temptation Island, comporta un raddoppio settimanale delle puntate del reality condotto da Veronica Gentili. La finale si svolgerà mercoledì 2 luglio, dopo un calendario aggiornato che prevede:

– 16 giugno: settima puntata

– 18 giugno: ottava puntata

– 23 giugno: nona puntata

– 25 giugno: semifinale

– 30 giugno: non si andrà in onda per le partite del Mondiale per Club

– 2 luglio: finale

Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia per la decima volta consecutiva, tornerà in prima serata giovedì 3 luglio su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La nuova edizione si trasferirà dalla Sardegna alla Calabria, ospitata al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Questo cambiamento di location potrebbe influenzare le dinamiche tra coppie e tentatori, mentre già sono state presentate le prime due coppie della stagione.

