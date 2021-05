La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi non è andata bene (a livello di telespettatori la meno vista dell’edizione), ma nonostante questo ci ha regalato due piccole perle trash che è stato possibile recuperare solo the day after.

Il primo riguarda Fariba Tehrani che ha infranto (per l’ennesima volta) il regolamento facendo spoiler su Playa Imboscatissima. Il fatto è avvenuto nel momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia, quando l’attrice – attentissima a non rivolgere mai il lato b a favore di telecamera – ha salutato tutti i naufraghi prima di lasciare la Palapa.

Arrivata a salutare la persiana, Emanuela l’ha abbracciata e Fariba nell’orecchio le ha sussurrato: “C’è un’altra isola”, frase a cui la Tittocchia ha risposto “Non mi interessa”.

Playa Imboscatissima per i naufraghi è un po’ come il segreto di Pulcinella, ma Ilary Blasi è stata più volte chiara con chi ne era a conoscenza: divieto assoluto di parlarne.

Un altro aneddoto interessante riguarda Akash Kumar che, probabilmente stanco di star seduto in studio a L’Isola dei Famosi, si è alzato per farsi i fatti suoi. Episodio che non è piaciuto al regista Roberto Cenci che lo ha ripreso in un momento di pubblicità.

“Akash, una cortesia: ti alzi quando è finito il jingle, non quando siamo ancora in onda, è chiaro? Grazie”.

Isola dei Famosi, Akash ripreso dal regista, il video di backstage:

Un’altra notizia di oggi è quella che il modello veronese ha dichiarato che non tornerà più in studio.

“Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene“.