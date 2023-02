Isola dei Famosi, ex vippone si candida: “Spero di andare quest’anno”

Mancano poco più di due mesi all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e diversi vip si sono già candidati. Se Patrizia Rossetti si è proposta come possibile nuova inviata (anche se pare quasi certo il ritorno di Alvin), c’è un altro ex vippone che vorrebbe sbarcare in Honduras come naufrago. Giovanni Ciacci in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha rivelato che gli piacerebbe molto partecipare al reality di Ilary Blasi.

“Si ho annunciato l’addio alla tv in passato. Quando ho detto che avrei abbandonato la tv qualcuno ha pensato si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi. Era saltata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi ma anche al Grande Fratello Vip. In quel momento mi dissi che era meglio smettere, dire basta. Non volevo dire nulla a nessuno sulla mia malattia e ho continuato ad andare avanti nella mia vita. Poi mi sono confidato con Adriana Volpe e lei mi ha fatto notare che non aveva senso che io rinunciassi perché potevo sensibilizzare le persone sulla mia malattia. Ne parlai anche con Alfonso Signorini che si convinse e così ho preso parte al Grande Fratello Vip. Se adesso farei un altro reality? Assolutamente sì. Spero di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Mi ero rifiutato di fare l’esame dell’HIV. E’ stato da parte mia un gesto di protesta. Sapevo infatti che per partecipare al reality non bisognava aver contratto nessuna malattia. Successivamente ho partecipato al Grande Fratello Vip e sono felice di averlo fatto perché ho contribuito a buttare giù il muro dell’indifferenza”.

Isola dei Famosi 2021, la mancata partecipazione di Giovanni Ciacci.

In realtà Giovanni Ciacci due anni fa era stato contattato per partecipare a L’Isola dei Famosi. Poi però è saltato tutto e l’ex gieffino ne ha parlato da Barbara d’Urso: “Sì certo che dovevo andare. Poi ho fatto le visite richieste per partire e ho scoperto che il Covid mi aveva lasciato dei segni sui polmoni. In pratica hanno trovato una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni“.