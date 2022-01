Pago ha preso alla lettera il detto “non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé” dato che dopo Music Farm, Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip ora si è candidato per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Distrutto il sogno di Sanremo non senza polemiche (“Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro“), il cantante ora punta ad entrare nella nuova rosa di concorrenti di Ilary Blasi.

Pago, lo sfogo (e la frecciatina) dopo il no di Amadeus a Sanremo 2022 https://t.co/5jxmFDLZx5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 6, 2021

L’Isola dei Famosi, Pago si candida: “Vorrei vivere quell’esperienza”

Intervistato da NuovoTv, Pago ha infatti dichiarato che gli piacerebbe molto partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. “Vorrei vivere quest’avventura perché è un reality show che ti mette a nudo“.

Recentemente anche Andrea Casalino (modello che ha partecipato all’attuale edizione del GFVip) non ha escluso una sua partecipazione, così come Nicola Vivarelli, il celebre “Sirius” di Uomini e Donne che ha corteggiato Gemma Galgani, nonostante i 40 anni di differenza.

Ilary Blasi e gli autori de L’Isola dei Famosi prenderanno in considerazione queste candidature? Un po’ un deja-vu, ma Pago in costume per due mesi io dico sì.

L’Isola dei Famosi 2022 | La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi

Alessia Fabiani, attrice | Casa Chi

Jedà, fidanzato di | Oggi

Gianmarco Onestini, fratello di | Casa Chi

Andrea Casalino | TvCircle

Nicola Vivarelli | RTL 102.5

Pago | NuovoTv