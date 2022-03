L’anno scorso L’Isola dei Famosi ha avuto come inviato Massimiliano Rosolino, ma nessuno sa che prima di lui era stato contattato per un provino anche il ballerino Andreas Muller.

L’ex vincitore di Amici – e poi ballerino professionista nella medesima trasmissione – lo ha rivelato su Instagram.

“Una cosa che non sai: l’anno scorso ero in ballo per partecipare a L’Isola dei Famosi in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood”.

Ed il “mood” sono dei suoi selfie con la barba lunga, che ricordano un po’ i naufraghi de L’Isola dei Famosi dopo settimane di permanenza in Honduras.

Quest’anno non è dato sapere se il nome di Andreas Muller sia stato depennato dalla lista dei papabili naufraghi come lo scorso anno, quel che è certo è che come inviato riavremo Alvin.

Andreas Muller sta da anni con la coreografa e maestra di Amici, Veronica Peparini.

Isola dei Famosi, i nomi del cast

Il cast, secondo quanto trapelato, avrà due formazioni: coppie contro concorrenti singoli. Al momento la produzione non ha ufficializzato nessun nome, ma nel corso di queste settimane sono usciti molti nomi ormai dati per certi.

Nel cast delle coppie troveremo Lory Del Santo col fidanzato Marco; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo e due componenti del gruppo I Cugini di Campagna.

Nel cast dei concorrenti che gareggeranno singolarmente dovrebbero esserci Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Nicolas Vaporidis, Ilaria Galassi, Matilde Brandi, Estefania Bernal, Marco Melandri ed Antonio Zequila.