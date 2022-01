L’Isola dei Famosi potrebbe arricchirsi di un altro nome che in realtà tanto nuovo non è, dato che da circa quattro anni i rumor su lei rimbalzano di reality in reality, senza però concretizzarsi mai nulla. Di chi parlo? Della schermitrice, influencer nonché ex tentatrice di Temptation Island, Antonella Fiordelisi.

Dopo esser stata ad un passo dall’entrare nella rosa del cast dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi firmata Ilary Blasi ed in quella del Grande Fratello Vip 5 e 6, ora punta di nuovo l’Honduras. Come direbbe Super Simo: crederci sempre arrendersi mai. Ed Antonella non si arrende, no.

Ospite ai microfoni di Trends & Celebrities, trasmissione di RTL 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Antonella Fiordelisi ha parlato del Grande Fratello Vip e (di nuovo) de L’Isola dei Famosi.

“Io avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello Vip, verso settembre, ed ero molto piaciuta, poi non so il motivo per cui non mi abbiano preso. Una cosa è certa: qualora mi dovessero richiamare per dei provini ne sarei contraria perché fare i provini sempre, ogni anno piacere e non essere mai presa a livello emotivo non credo sia una grande cosa”.

E su L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, la schermitrice ha aggiunto:

“Io lo farei anche un reality come L’Isola dei Famosi perché non sono una falsa e chi dice di no penso sia un ipocrita. Quel reality lo fare, però il fatto di non mangiare un po’ mi pesa perché io mangio tantissimo. Vedremo”.

La vedremo in qualche reality prima o poi?

L’Isola dei Famosi 2022 | La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi

Alessia Fabiani, attrice | Casa Chi

Jedà, fidanzato di | Oggi

Gianmarco Onestini, fratello di | Casa Chi

Andrea Casalino | TvCircle

Nicola Vivarelli | RTL 102.5

Pago | NuovoTv

Antonella Fiordelisi | RTL 102.5