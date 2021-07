Dopo quasi un anno d’amore è finita la storia tra Paola Caruso e Dario Socci. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi da tempo non si faceva vedere con il pugile e ieri ha confessato che la loro relazione è arrivata al capolinea.

“Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune. Questo è un momento delicato”.

Anche Dario ha pubblicato una storia sulla fine dell’amore con Paola: “Tanta gente gode nel fallimento del prossimo, in questi giorni sono stati in tanti a gioire della mia rottura con Paola, in tanti ad esultare della sconfitta al titolo italiano e quando sono andato col c**o a terra al titolo Europeo IBF. La vita non è perfetta come vogliono renderla sui social. Pubblico la parte umana di me, quella fatta di sconfitte e delusioni. Molta gente si nutre di insuccessi e dolore altrui. Le gioie, invece, le condivido con chi mi vuole bene. Non ho bisogno d’altro“.

Avvisate la Caruso che non potrà annunciare nuovi amori a Domenica Live e Live Non è la d’Urso…



L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e il pugile da Barbara d’Urso.

“All’inizio non gli ho risposto. Ero traumatizzata, stavo da due anni da sola e non gli ho risposto. Poi dopo ho lavorato per un suo amico e lui si è presentato lì. Era una sponsorizzazione per un’azienda di Salerno. Il primo bacio c’è stato in auto, dopo almeno due uscite. Mi ha baciato lui è. Non bacavo nessuno da Moreno, dal 2019, quasi due anni. Di lui mi sono fidata, ha qualcosa, nei suoi occhi leggo cose belle”.

“Le ho mandato un messaggio su Instagram e lei non mi ha risposto” Livello sentimentale: Dario Socci durante il corteggiamento di Paola Caruso ❤️#DomenicaLive pic.twitter.com/YJObDDsGN7 — Domenica Live (@domenicalive) March 28, 2021