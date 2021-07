Il rapporto con i fan non è sempre semplice (Madame ne sa qualcosa) soprattutto quando sono irrispettosi e troppo invadenti. A raccontare un brutto particolare questa volta è stata Miryea Stabile, semifinalista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, che sarebbe stata approcciata da un ragazzo per una foto. Il tipo però dopo la foto l’avrebbe stretta per i fianchi e abbracciata un po’ troppo insistentemente.

“Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento […] E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un “come stai’” o un saluto. Nessun problema”. – ha esordito Miryea Stabile, che ha poi continuato – “Però c’è un limite che si chiama rispetto: sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto”.

Isola dei Famosi, Miryea Stabile: “Mi sono sentita sola in Honduras”.

Qualche settimana fa l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi fra le pagine di SuperGuidaTv ha svelato un altro aneddoto spiacevole che le è capitato.

“In un determinato momento mi sono sentita sola. E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino. Tommaso Zorzi mi aveva definito una ragazza insicura e io ho risposto affermativamente. Mi sono sempre sentita un po’ tentennante ma grazie all’Isola ho avuto modo di acquisire maggiori certezze. Per questo motivo a volte ci pensavo due volte prima di esprimere un giudizio su una persona. Cercavo sempre di indagare e capire i motivi che si nascondevano dietro un comportamento. Forse però ho sbagliato. Dovevo essere più diretta”.

