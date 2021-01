L’Isola dei Famosi tornerà a marzo con Ilary Blasi e se molti vip sono già stati contattati, tanti altri si sono candidati. Fra questi ultimi anche la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi, Federica Lepanto, che circa tre settimane fa ha confessato ai microfoni del programma radiofonico Whiteissimo:

“Dopo il Grande Fratello credo di essere stata gestita male dalla mia agenzia, adesso è difficile tornare a lavorare perché ho perso tutti i contatti, ma da parte mia rimane sempre la possibilità di rimettersi in gioco. Farei L’Isola dei Famosi, ma non so se alla tv interessa ancora avermi”.

Una candidatura spontanea di fatto vana, perché proprio ieri Federica Lepanto ha annunciato – tramite un post Instagram di sua mamma – di essere incinta.

Una gravidanza che ha colto di sorpresa tutti i suoi fan, dato che nel 2019 Federica Lepanto ha partecipato in qualità di tentatrice a Temptation Island, fidanzandosi l’anno successivo poco prima del lockdown.

“Lui lavora con me nel campo della sanità. Però svelerò il suo nome e cognome solo quando diventerà finalmente mio marito”.

Dopo meno di un anno di fidanzamento, l’annuncio.

L’Isola dei Famosi, il cast

In lizza per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, oltre Asia Argento e Brando Giorgi, anche una serie di ex tronisti che si sono candidati, da Lucas Peracchi ad Andrea Cerioli, passando per Luca Dorigo fino a Giovanna Abate, Angela Nasti ed i volti del trono over, come Nicola Vivarelli, Sossio Aruta e Giorgio Manetti.

La produzione, infine, avrebbe messo gli occhi anche sull’ex annunciatrice Alessandra Canale e sullo speaker radiofonico Marco Baldini, in passato già vincitore de La Fattoria e sull’ex fidanzato promesso sposo di Pamela Prati, Mark Caltagirone Luigi Oliva.

Da segnalare anche l’auto-candidatura di Nicole Rossi de Il Collegio e delle ex gieffine, Rebecca De Pasquale del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi e Lucia Bramieri del Grande Fratello di Barbara d’Urso.