L’Isola dei Famosi nella giornata di ieri ha dato vita ad un vero e proprio “provvedimento disciplinare gate” con un presunto naufrago additato di aver usato un linguaggio improprio durante la diretta di giovedì sera.

“La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

Il caso si è concluso con un nulla di fatto, dato che a pronunciare qualcosa di “improprio” per una diretta televisiva non è stato un naufrago, ma un membro della produzione.

“Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione”.

La cosa curiosa di tutto ciò è che nessuno si era accorto di niente ed online non era partito nessun #OverParty al reality. Insomma, la produzione se l’è cantata e se l’è suonata da sola.

Isola dei Famosi, ecco il video della presunta imprecazione di un membro della produzione

Ma qual è la frase incriminata pronunciata dal membro della produzione? Sul sito ufficiale de L’Isola dei Famosi, nel video della puntata intera, si nota un brutto taglio in fase di montaggio nel blocco in cui Fariba e Ubaldo – con l’aiuto di Maddaloni – hanno provato ad usare il cayuco. Ed è proprio in quel punto che, con molta attenzione, pare di udire in lontananza una imprecazione.

Al di là di tutto, il primo “gate” de L’Isola dei Famosi si è rivelato essere un sonoro flop.

