L’Isola dei Famosi tornerà (covid permettendo) il prossimo anno e secondo il settimanale Nuovo Tv la data d’inizio sarebbe (sempre covid permettendo) fissata per metà aprile. A condurla sarà Ilary Blasi, mentre l’inviato potrebbe essere Can Yaman.

Al momento, però, nessun concorrente sarebbe stato arruolato anche se gli autori avrebbero già contattato svariati vip che avrebbero sostenuto il primo provino.

Fra i nomi che sono trapelati online e che potrebbero sbarcare in Honduras (o alle Canarie, la location è ancora incerta) potrebbero esserci il volto di Rai Due nonché ex marito di Tina Cipollari (ed ex gieffino di Barbara d’Urso), Kikò Nalli; la modella Mila Suarez (finita al centro del gossip di recente per aver limonato Elisa De Panicis sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia), gli ex volti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Lucas Peracchi e Sossio Aruta; la prima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, lo speaker radiofonico Marco Baldini e l’ex fidanzato di Pamela Prati. No, purtroppo non è Mark Caltagirone, ma Luigi Oliva.

Isola dei Famosi 2021, i nomi che hanno sostenuto un provino

A parte Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi (dal carattere molto frizzantino) e Mila Suarez (che mi pare una peperina a livello di gossip) tutti gli altri li fermerei al primo provino.

Lucas Peracchi, ex tronista

Lorenzo Riccardi, ex tronista

Sossio Aruta, ex Uomini e Donne

Mila Suarez, ex Grande Fratello

Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari

Cristina Plevani, ex vincitrice del Grande Fratello

Marco Baldini, speaker radiofonico

Luigi Oliva, ex di Pamela Prati