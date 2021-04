Nel corso delle prossime settimane il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi avrà degli innesti ed i nuovi naufraghi, al momento, sarebbero quattro (ma potrebbe arrivare anche il quinto, ovvero Matteo Diamante di Ex On The Beach).

Tre nomi già li conosciamo e sono l’attrice di CentoVetrine (prestata ai salotti tv) Emanuela Tittocchia e l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, la bella Rosaria Cannavò (che Google mi suggerisce essere stata una meteorina, ma di SkyTg24) ed il modello Ludovico Vacchelli.

E se le prime hanno bazzicato il mondo della tv e del gossip (e Tittocchia e la Ferrera avrebbero un ex in comune, Biagio D’Anelli), Ludovico Vacchelli sarebbe stato pescato dal nutrito mondo delle passerelle, come Akash Kumar e Beatrice Marchetti.

Manuela Ferrera, la storia con Higuain

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”.

Emanuela, Manuela, Rosaria e Ludovico non sono però gli unici naufraghi ad entrare “in corsa”, dato che al giorno 11 ha fatto il suo ingresso Andrea Cerioli, mentre al giorno 22 si sono lanciate dall’elicottero Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Al momento l’unica certezza che abbiamo è che l’ingresso del modello è previsto per lunedì 19 aprile.

L’Isola dei Famosi, i quattro nuovi naufraghi