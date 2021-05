La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta volgendo al termine e fra esattamente una settimana scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice.

In lizza al titolo corrono Andrea Cerioli ed Ignazio Moser (che hanno conquistato il lasciapassare nel corso delle scorse settimane), Awed, Valentina Persia e Beatrice Marchetti, ultima superstite di Playa Imboscadissima.

Fra loro solo Awed è entrato durante la prima puntata (ed è l’unico naufrago, quindi, a farsi in Honduras tutti gli 85 giorni di gioco), mentre tutti gli altri sono entrati in corso d’opera: Valentina Persia è entrata la seconda puntata (in totale per lei saranno 81 giorni), la segue Andrea Cerioli (entrato durante la quarta puntata, 74 giorni in totale), Beatrice Marchetti (entrata durante la settima puntata, 63 giorni), Matteo Diamante (entrato durante l’undicesima puntata, 46 giorni) ed Ignazio Moser (entrato nel corso della tredicesima puntata, lui in totale si farà 39 giorni di gioco).

L’Isola dei Famosi, ecco i finalisti dell’edizione di Ilary Blasi

Chi vincerà?

Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi!🎉🎊 #Isola pic.twitter.com/Bi5wy2Gj5h — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2021